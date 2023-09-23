«Наш папа — киборг»: Роман Костомаров похвастался бионическим протезом руки за два миллиона рублей

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Фигурист уже умеет пользоваться протезом руки. Он продемонстрировал свои способности в шоу Леры Кудрявцевой.

Роман Костомаров раньше выступал на льду. Он был выдающимся фигуристом. А в этом году олимпийский чемпион попал в больницу. Сначала у него была пневмония, а затем начался сепсис. Несколько месяцев он балансировал на грани жизни и смерти.

Врачам пришлось пойти на крайние меры. Ему ампутировали ступни и кисти рук. Теперь он уж научился ходить на протезах ног. Однако Роман испытывает боль, которая не пройдет еще около года.

В студии шоу «Секрет на миллион» фигурист раскрыл все ужасы своего пребывания в больнице, а также он рассказал, как искал силы, чтобы восстановиться. Однако Роман твердо решил, что домой придет на протезах, а не в инвалидном кресле. Он не хотел пугать своих детей.

Его жена Оксана Домнина постепенно рассказывала дочке и сыну о происходящем. Он им пояснила, что отцу потребовалась заменить конечности на современные, так как прежние вышли из строя.  

«Наш — папа киборг! Классный киборг 3000», – сказала Оксана.

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Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»

Костомаров признался, что нога со временем становится меньше, поэтому у него сначала были временные протезы. Теперь у него приближается новый этам. Для фигуриста готовят бионические руки. Но один из электрических протезов не подошел, поэтому его переделывают. А вот на правой руке он смог показать, как функционирует его биолический протез. 

Роман смог пожать руку Лере. Он также показал, как сжимает пальцы не только все вместе, но и по отдельности. 

«Вот эта рука стоит — 2 миллиона рублей. Это еще самая дешевая. Это наши ребята делают. Иностранные — от 4 миллионов. Это бионика, электрика», – пояснила Домнина. 

Роман Костомаров и Лера Кудрявцева. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»

«Можно благодаря программе восемь положений руки. И в протезе стоят датчики, они реагируют», – похвастался фигурист. 

После этого Костомаров согнул в руке средний палец и сказал: «Это тебе, сепсис и стрептокок!».

Что же касается протеза на левой руке, то как сказал спортсмен, то там будет небольшой протез по виду напоминающий перчатку.

Сын Костомарова, даже пошутил: «Папа, а можно, чтобы у тебя еще голова на 360 градусов?».

«Я уже окреп, все хорошо. Больше все ноги ноют, когда ты долго стоишь на одном месте. Подниматься на верх легче, чем спускаться», — заключил чемпион. 

Он раскрыл свой секрет и забрал 1,2 миллиона рублей. Кудрявцева попросила звезду потратить эти деньги на лечение. 

Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»

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