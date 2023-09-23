Роман Костомаров раньше выступал на льду. Он был выдающимся фигуристом. А в этом году олимпийский чемпион попал в больницу. Сначала у него была пневмония, а затем начался сепсис. Несколько месяцев он балансировал на грани жизни и смерти.

Врачам пришлось пойти на крайние меры. Ему ампутировали ступни и кисти рук. Теперь он уж научился ходить на протезах ног. Однако Роман испытывает боль, которая не пройдет еще около года.