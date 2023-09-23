«Я позвонила своему супругу»: Навка рассказала, как помогла Костомарову, когда он попал в реанимацию

Татьяна Навка всю жизнь посвятила фигурному катанию. Она стала олимпийской чемпионкой вместе с Романом Костомаровым. Примечательно, что в этом году ее экс-партнер по льду попал в больницу. Сразу после новогодних каникул фигурист попал к врачам. Его ситуация ухудшалась с каждым днем. Однако его смогли спасти. Чемпиону ампутировали ступни и кисти рук. Теперь он учится ходить на протезах.
На этот раз Роман пришел в шоу «Секрет на миллион». Он рассказал все от попадания в больницу, до комы и ампутаций. Рядом с ним была Оксана Домнина. В какой-то момент семье стала помогать Навка. Она вспомнила, что узнала о случившемся от мамы фигуриста Валентины, с которой тепло общается. Тогда Костомаров уже был в реанимации.
«Я позвонила своему супругу. Он сразу узнал всю информацию и перезвонил мне. Я даже не представляла, что с ним будет», – отметила Навка.
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Татьяна Навка, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
«Роман такой пример ни только для нас, для близких, но для всей страны как вообще нужно видеть эту жизнь, как нужно идти вперед, преодолевать все. Я знала, что Романка выкарабкается. Я ходила в храм, каждая молитва была за Романа. Я внутренне всегда знала, что по-другому не может быть», – заверила Навка.
Она рассказала, что все взяла под свой контроль. Порой ей врачи говорили больше, чем Домниной. Поэтому фигуристка ей звонила и делилась новостями. А когда Татьяне сообщили, что шанс Костомарова на выживание остался меньше двух процентов, то она не смогла это сказать. При этом звезда расплакалась с телефоном в руках.
«Никогда не думала, что буду реветь из-за Костомарова. Я обалдела от Оксаны, от ее стойкости, стержня», – отметила она.
Татьяна Навка и Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Также Навка рассказала, как получила от фигуриста первое видео из больницы. На кадрах Роман впервые стоит на протезах. Он сделал несколько движений из их совместного выступления на льду под хит Майкла Джексона. Спортсменка призналась, что сначала боялась смотреть, а потом у нее не сходила улыбка с лица.
«Начала хохотать. Показала своему супругу. Мы вместе порадовались», – отметила Татьяна.
А Костомаров признался, что коллега помогла ему очень сильно.
«Меня перевезли в хорошую больницу, позаботились, чтобы был хороший уход», – поделился он.