«Я позвонила своему супругу»: Навка рассказала, как помогла Костомарову, когда он попал в реанимацию

На этот раз Роман пришел в шоу «Секрет на миллион». Он рассказал все от попадания в больницу, до комы и ампутаций. Рядом с ним была Оксана Домнина. В какой-то момент семье стала помогать Навка. Она вспомнила, что узнала о случившемся от мамы фигуриста Валентины, с которой тепло общается. Тогда Костомаров уже был в реанимации.

«Я позвонила своему супругу. Он сразу узнал всю информацию и перезвонил мне. Я даже не представляла, что с ним будет», – отметила Навка.

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