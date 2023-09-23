«Орал просто от боли»: Роман Костомаров вспомнил, как пришел в себя во время ампутации на больничной койке

Роман Костомаров уже давно стал фигуристом. Он много лет посвятил спорту. Однако в 2023 году его жизнь кардинально изменилась. Он попал в больницу с пневмонией. Однако начался сепсис и ему пришлось ампутировать ступни и кисти рук. Теперь спортсмен признается, что несколько недель вообще не помнит. Как раз в этот момент врачи сражались за его жизнь.
По словам Романа, он помнит свое почерневшие конечности. В какой-то момент к нему пришли врачи и сообщили, что надо ампутировать ступни, а потом ситуация повторилась с кистями рук. Фигурист согласился, так как понимал, что другого выхода нет. Однако во время одной из операций он пришел в сознание.
«Мне всегда было жалко людей, которые имеют такие ужасные травы. Мне всегда было неприятно смотреть на то, как это выглядит. Я не помню тех процессов, которые спасали мне жизнь. Вены мои все исчезли. Кормление через нос. Этого я не помню.
А когда мне начали ампутировать, эти вещи я помню. После операции ты просыпаешься. Один раз я думал, меня режут наживут. Я 5-10 минут орал просто от боли. Меня отпустил наркоз, его было недостаточно. Я ощутил эту адскую боль. Мне потом все сделали, укол. Я перестал чувствовать конечности», – поделился Костомаров в шоу «Секрет на миллион».
Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»