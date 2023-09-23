«Орал просто от боли»: Роман Костомаров вспомнил, как пришел в себя во время ампутации на больничной койке

По словам Романа, он помнит свое почерневшие конечности. В какой-то момент к нему пришли врачи и сообщили, что надо ампутировать ступни, а потом ситуация повторилась с кистями рук. Фигурист согласился, так как понимал, что другого выхода нет. Однако во время одной из операций он пришел в сознание.

«Мне всегда было жалко людей, которые имеют такие ужасные травы. Мне всегда было неприятно смотреть на то, как это выглядит. Я не помню тех процессов, которые спасали мне жизнь. Вены мои все исчезли. Кормление через нос. Этого я не помню.