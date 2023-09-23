«Эти обугленные пальцы не двигались уже»: Костомаров впервые рассказал правду о том, как началась его ужасающая болезнь

Роман Костомаров не перестает получать слова поддержки и восхищения. Знаменитый фигурист много лет выступал на льду. А в этом году после шоу, которые прошли на новогодних каникулах, он попал в больницу. Фигурист за считанные дни впал в кому. Врачи с трудом смогли его спасти. Три месяца он проходил реабилитацию. Ему ампутировали ступни и кисти рук. Но спортсмен уже ходит на протезах.
Фигурист рассказал в шоу Леры Кудрявцевой, что накануне Нового года у его жены Оксаны Домниной поднялась температура. Он отметил, что она стала принимать лекарства и вскоре ей стало легче. У них были выступления на льду до 8 января. Постепенно у самого Романа обострились старые травмы, однако, кроме кашля, никаких симптомов болезни не было. И он с друзьями пошел в баню и купаться в проруби, после чего ему стало плохо.
«Вероятно, накопление моей болезни, ее «забивание» обезболивающими ослабило иммунитет. Кашлял, как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку», – отметил фигурист.
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Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
«Кашлял как из трубы. Просто нон-стоп. 45 минут, пока я ехал, я кашлял. Потом дома я кашлял, вдохнуть не мог. Началась боль в боку. Я понимал, что это уже ненормально. Я думал, что приеду домой, чай выпью и все пройдет. Я чувствую, что мне ужасно больно.
Приехала скорая, они меня послушали, сделали мазки на «ковид». Они сказали, что надо ехать в больницу, чтобы сделать все процедуры. Оксана спокойно меня проводила. У нее даже в мыслях не было, что спустя сутки будет такое. У меня забрали телефон, положили в палату, где много людей, у кого-то переломы. Я помню, что два раза просился в туалет. А дальше я ничего не помню. Мне трудно рассказывать, что было в ближайшие две недели.
Насколько я знаю, потом мне стало хуже, меня подключали к ИВЛ. Потом оказалось, что единственный аппарат, который мог спасти меня, так как я продолжал задыхаться — ЭКМО. Меня потом перевезли в Коммунарку. Там я отключился, впал в кому», – поделился Костомаров.
Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
По словам звезды, он все же приходил в себя. Роман сам дал согласие на ампутацию, но это было для него испытанием. Он также отметил, что был как в тумане из-за лекарств.
«Я в какой-то момент очухивался, руки черные, пальцы согнутые, как у какого-то Кинг-Конга. Ноги опухшие, черные. Какой-то ужас. Я в каких-то йодовых бинтах. Я пытался двигать, но эти обугленные пальцы не двигались уже. Пальцы не двигались уже! Я понимал, что что-то происходит ужасное.
Но всего ужаса я не понимал, пока не пришел врач и не сказал, что нам нужно твое согласие на то, чтобы ампутировать стопы ног и также с кистями рук. И что тянуть нельзя. Я заплакал и понимал, что другого выхода нет», – вспомнил фигурист в шоу «Секрет на миллион».
Он уверен, что врачи сделали правильно. Спортсмен отметил, что первое время было крайне сложно, так как теперь даже зубы сам он почистить не может.