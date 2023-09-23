«Эти обугленные пальцы не двигались уже»: Костомаров впервые рассказал правду о том, как началась его ужасающая болезнь

«Кашлял как из трубы. Просто нон-стоп. 45 минут, пока я ехал, я кашлял. Потом дома я кашлял, вдохнуть не мог. Началась боль в боку. Я понимал, что это уже ненормально. Я думал, что приеду домой, чай выпью и все пройдет. Я чувствую, что мне ужасно больно.

Приехала скорая, они меня послушали, сделали мазки на «ковид». Они сказали, что надо ехать в больницу, чтобы сделать все процедуры. Оксана спокойно меня проводила. У нее даже в мыслях не было, что спустя сутки будет такое. У меня забрали телефон, положили в палату, где много людей, у кого-то переломы. Я помню, что два раза просился в туалет. А дальше я ничего не помню. Мне трудно рассказывать, что было в ближайшие две недели.

Насколько я знаю, потом мне стало хуже, меня подключали к ИВЛ. Потом оказалось, что единственный аппарат, который мог спасти меня, так как я продолжал задыхаться — ЭКМО. Меня потом перевезли в Коммунарку. Там я отключился, впал в кому», – поделился Костомаров.