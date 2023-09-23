Ольга Бузова предстала в постели без одежды и макияжа: прикрыла наготу тонкой простынкой

Ольга Бузова уже больше 19 лет работает на телевидении. Она регулярно появляется на публике в смелых нарядах. Артистка в 37 лет старается следить за фигурой. Она то и дело делится кадрами из спортзала. Однако в этом году телеведущая поправилась. Многие отмечают, что формы блондинки стали пышнее. Примечательно, что звезду это не смущает. Она все чаще оголяется даже на публике.
На этот раз Ольга решила выложить кадры из отеля. Она засняла себя в спальне. Обычно артистка облачается в пижамки, которых у нее целая коллекция. Но на этот раз она предстала без одежды. Бузова также покрасовалась без макияжа. Она нежилась в постели, прикрыв свою наготу лишь тонкой простынкой.
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Поклонники были впечатлены. Многие отметили, что Ольга в свои годы отлично выглядит. Другие осудили артистку за такие смелые кадры. «Ну сколько можно», «Словно закончилась вся одежда», «Без макияжа выглядит лучше и милее», «Голая спит уже! Прям жаждет внимания», «Столько лет без мужчины. Это печально», — стали писать в Сети.