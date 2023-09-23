Ольга Бузова предстала в постели без одежды и макияжа: прикрыла наготу тонкой простынкой

На этот раз Ольга решила выложить кадры из отеля. Она засняла себя в спальне. Обычно артистка облачается в пижамки, которых у нее целая коллекция. Но на этот раз она предстала без одежды. Бузова также покрасовалась без макияжа. Она нежилась в постели, прикрыв свою наготу лишь тонкой простынкой.

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