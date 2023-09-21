Бузова в мини-платье с откровенными разрезами засветила упругие полушария груди: обласкала свои прелести на камеру

Ольга Бузова продолжает строить карьеру на телевидении. Она ведет популярные шоу. Также артистка выпускает песни и дает концерты. Она любит быть в центре внимания, поэтому предпочитает носить дерзкие образы. В этом году блондинка поправилась, но это не отразилось на гардеробе звезды. Она все чаще демонстрирует свои прелести.
На этот раз Ольга предстала в блестящем мини-платье. Она красовалась на камеру, оголив свое декольте. Артистка продемонстрировала выпуклости фигуры. А потом она стала ласкать себя руками, поглаживая бедра. Крохотный наряд с разрезами едва прикрыл сокровенное. Бузова стала чувственно позируя, изгибаясь и танцуя.
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«За одну неделю я побывала в 7 городах России. Бесконечные перелеты, переезды, недосып и стресс - это лишь часть моей жизни и профессии. Я давно выбрала сцену и вас. Моя задача дарить вам праздник и любовь», – заявила Ольга.
Поклонники признались, что образ для выступления их ошарашил. Многие посчитали его вульгарным. «Ой, откуда такие шары?», «Ну нет изюминки! Лучше прикрыть все», «Стала такая аппетитная», «Вот это формы», «Грудь у всех на виду», «А трусики не забыла?» — стали писать подписчики.