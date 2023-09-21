«Вот это раздалась вширь»: Бузова в тугом платье оголила мощные бедра на публике — едва прикрыла сокровенное

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести шоу и передачи. В свои 37 лет артистка старается держать себя в форме. Она предпочитает всегда выглядеть женственно. Телеведущая признавалась, что уже несколько лет не была с мужчиной. Она мечтает о семье и детях. Звезда недавно поправилась, но это не мешает ей и дальше носить откровенные наряды.
На этот раз Ольга решила выступить на публике в новом образе. Она в мерцающем мини-платье появилась на сцене. Артистка едва прикрыла сокровенное. Короткий наряд с пикантными разрезами позволил ей сверкнуть грудью и оголить мощные бедра. Ткань слегка прикрыла выпирающий живот. Бузова исполнила свои хиты и зажигательно танцевала.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Примечательно, что многие удивились тому, как она поправилась за лето. «Ого, вот это фигура», «Наряд как тряпочка», «Формы стали сочные», «Оля не перестает вкусно кушать», «Вот это раздалась вширь», «Трусы всем показала», — стали писать пользователи Сети.