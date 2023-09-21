«Вот это раздалась вширь»: Бузова в тугом платье оголила мощные бедра на публике — едва прикрыла сокровенное

На этот раз Ольга решила выступить на публике в новом образе. Она в мерцающем мини-платье появилась на сцене. Артистка едва прикрыла сокровенное. Короткий наряд с пикантными разрезами позволил ей сверкнуть грудью и оголить мощные бедра. Ткань слегка прикрыла выпирающий живот. Бузова исполнила свои хиты и зажигательно танцевала.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».