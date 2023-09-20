Пополневшая Ольга Бузова в ночнушке не по размеру обнажила грудь: без стеснения сняла себя в ванной комнате

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в новых шоу и давать концерты. Телеведущая лишь в личной жизни пока не обрела счастья. Она продолжает носить смелые наряды. Примечательно, что в этом году артистка поправилась. Однако это ей не мешает представать в откровенных платьях и боди на публике.
На этот раз Ольга гастролирует. Она приехала в очередной отель уже поздно вечером. Телеведущая после массажа отправилась готовиться ко сну. Она облачилась в пижамку с шортами. Артистка засняла себя без макияжа. Наряд облегал ее бедра. При этом Бузова обнажила грудь в декольте, которое осталось большим. Она показала свои прелести, но даже не заметила этого.
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На этот раз поклонники заметили, что у Ольги выпирает животик. Многие отмечают, что она выглядит более привлекательно. «Ох, вот это поправилась», «Шорты вот-вот лопнут», «У вас грудь убежала», «Оля, снова показала все, что скрыто», «Ну вид как у американской студентки», «Так раздалась вширь», — стали писать в Сети.