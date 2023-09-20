Пополневшая Ольга Бузова в ночнушке не по размеру обнажила грудь: без стеснения сняла себя в ванной комнате

На этот раз Ольга гастролирует. Она приехала в очередной отель уже поздно вечером. Телеведущая после массажа отправилась готовиться ко сну. Она облачилась в пижамку с шортами. Артистка засняла себя без макияжа. Наряд облегал ее бедра. При этом Бузова обнажила грудь в декольте, которое осталось большим. Она показала свои прелести, но даже не заметила этого.

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