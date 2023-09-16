Пополневшая Ольга Бузова в тугом боди обнажила свои «гром-бедра»: народ ахнул от такого вида

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно ведет передачи и дает концерты. Примечательно, что в свои 37 лет артистка не замужем. Она мечтает о детях, но готова рожать только от достойного мужчины. А пока телеведущая продолжает облачаться в пикантные наряды, чтобы привлекать к себе внимание.
На этот раз Бузова приехала в Екатеринбург. Она дала большой концерт, исполнив свои хиты. Примечательно, что телеведущая облачилась в тугое алое боди. Она обнажила свои мощные бедра. Артистка глубоко присела и стала вилять своими прелестями. Ольга без стеснения танцевала на глазах сотен людей.
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Поклонники ахнули от увиденного. Многие посчитали, что Ольга хоть и набрала вес, но стала выглядеть привлекательнее. «Ну что за красотка», «Ох, вот это орех», «Шикарные виды», «До чего стала аппетитная фигура», «Кто шьет эти костюмы?», «Опять в трусах на людях», — стали писать подписчики.