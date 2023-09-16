Пополневшая Ольга Бузова в тугом боди обнажила свои «гром-бедра»: народ ахнул от такого вида

На этот раз Бузова приехала в Екатеринбург. Она дала большой концерт, исполнив свои хиты. Примечательно, что телеведущая облачилась в тугое алое боди. Она обнажила свои мощные бедра. Артистка глубоко присела и стала вилять своими прелестями. Ольга без стеснения танцевала на глазах сотен людей.

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