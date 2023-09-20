Счастливые на свидании: Галкин* запечатлелся с Пугачевой во время променада по пляжу в Тель-Авиве (фото)

Примадонна в кружевной блузке и с объемной прической с шиньоном обнимала дочку Лизу. Она даже спела за столом. А вот 20 сентября артистка отправилась на раннюю прогулку с мужем. Галкин* привел ее на пляж в Тель-Авиве. Они были без укладок. Волосы Аллы Борисовны были взъерошены ветром. Она показала свои натуральные волосы. Певица также сделала нежный макияж в розовых тонах. Звезда прильнула к возлюбленному.

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