Счастливые на свидании: Галкин* запечатлелся с Пугачевой во время променада по пляжу в Тель-Авиве (фото)

Максим Галкин* обычно регулярно гастролирует. Вот уже больше года он живет с Аллой Пугачевой в Израиле. Супруги уже привыкли к новому трехэтажному дому. Там есть много места, где дети могут резвиться. Двойняшки Лиза и Гарри ходят в одну из лучших местных школ. На днях пара устроила для наследников скромный праздник. Дети отпраздновали свое 10-летие.
Примадонна в кружевной блузке и с объемной прической с шиньоном обнимала дочку Лизу. Она даже спела за столом. А вот 20 сентября артистка отправилась на раннюю прогулку с мужем. Галкин* привел ее на пляж в Тель-Авиве. Они были без укладок. Волосы Аллы Борисовны были взъерошены ветром. Она показала свои натуральные волосы. Певица также сделала нежный макияж в розовых тонах. Звезда прильнула к возлюбленному.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пугачева в 74 года. Ее осыпали комплиментами. Юморист отключил комментарии к посту. Однако фанаты обсудили фото в пабликах. «Как хороши», «Свидания на рассвете — шикарно», «Какая Алла счастливая», «Свежеет с каждым годом», «Как красиво выглядит море рядом с такими персонами», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.