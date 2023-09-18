Даже Алла спела: Пугачева и Галкин* предстали с двойняшками за праздничным столом на роскошной вилле — Лизе и Гарри 10 лет

На этот раз Пугачева и Галкин* отметили день рождения детей на вилле в Кесарии. Гарри пожарил шашлыки, рыбу и сардельки на мангале во дворе. Папа ему помогал, но мальчик почти полностью справился сам. А Лиза нарядилась в серебристое платье. Она заметно подросла.

А к вечеру приехали гости. У именинников за год жизни в Израиле появились новые друзья. Все собрались за столом, где были сладости и праздничный торт. Супруги спели песенку, чтобы поздравить малышей с 10-летием.

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