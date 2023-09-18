Даже Алла спела: Пугачева и Галкин* предстали с двойняшками за праздничным столом на роскошной вилле — Лизе и Гарри 10 лет

Алла Пугачева давно стала легендарной исполнительницей. Она выпустила большое количество хитов, но потом ушла на пенсию. Примечательно, что певица предпочитает теперь посвящать время семье. Она состоит в браке с Максимом Галкиным*. У пары растут дети: Лиза и Гарри. В 2022 году супруги переехали в Израиль, где теперь и учатся двойняшки.
На этот раз Пугачева и Галкин* отметили день рождения детей на вилле в Кесарии. Гарри пожарил шашлыки, рыбу и сардельки на мангале во дворе. Папа ему помогал, но мальчик почти полностью справился сам. А Лиза нарядилась в серебристое платье. Она заметно подросла.
А к вечеру приехали гости. У именинников за год жизни в Израиле появились новые друзья. Все собрались за столом, где были сладости и праздничный торт. Супруги спели песенку, чтобы поздравить малышей с 10-летием.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что Лиза стала гораздо взрослее. Она с нежностью прильнула к маме, когда задула свечи. А вот Гарри уже обогнал сестру по росту. Он носит модную стрижку, подражая своему папе. Многие также разглядели светлый и современный интерьер в доме, который отличается от мрачных комнат в замке в деревне Грязь, где звездная семья жила раньше.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети звезды