52-летняя Кудрявцева занялась гимнастикой с дочкой прямо на кухне: Маша сделала шпагат, утерев маме нос

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она работает на телевидении большую часть жизни. В 52 года блондинка не перестает удивлять друзей и фанатов тем, как молодо выглядит. Она носит вечерние платья и яркие костюмы. И несмотря на свой график, растит дочку Марию, которой недавно исполнилось пять лет. Очередной вечер звезда провела с наследницей дома.
На этот раз Лера засняла, как дочка стала упражнения на растяжку прямо на полу. Мария козырнула шпагатом, сделал прогиб, схватив руками за свои пятки, А потом также малышка потянулась вправо и влево, и наклонилась вперед, сделав упражнение «книжка». Также она показала идеальные «березку» и «мостик». Потом Кудрявцева к ней присоединилась, но ее растяжка оказалась не такой хорошей. В итоге она просто зацеловала дочку.
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Лера была счастлива, сидя на полу своей кухни. Поклонники осыпали ее комплиментами. «Какая вы крутая мама», «Что за чудесная девочка! Может стать гимнасткой», «Ой, Маша просто чудо», «Какая красотка», «Тут мама и дочка просто милашки», «Как же она старается, молодец», «У ребенка талант», — стали писать в Сети.