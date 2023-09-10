52-летняя Кудрявцева занялась гимнастикой с дочкой прямо на кухне: Маша сделала шпагат, утерев маме нос

На этот раз Лера засняла, как дочка стала упражнения на растяжку прямо на полу. Мария козырнула шпагатом, сделал прогиб, схватив руками за свои пятки, А потом также малышка потянулась вправо и влево, и наклонилась вперед, сделав упражнение «книжка». Также она показала идеальные «березку» и «мостик». Потом Кудрявцева к ней присоединилась, но ее растяжка оказалась не такой хорошей. В итоге она просто зацеловала дочку.

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