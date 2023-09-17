Кормит из бутылочки: Ольга Орлова засняла подросшую дочку на руках у няни — пупсик с щечками

Ольга Орлова много лет выступала на сцене. А вот потом она покинула группу «Блестящие». Певица стала ведущей шоу «Дом-2». Долгое время она скрывала личную жизнь. Однако потом артистка сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием. А в феврале 2023 года у пары родилась дочка Анна. Для звезды это второй ребенок, так как у нее есть сын Артем от первого брака.
Долгое время Орлова сталкивалась с критикой. Многие были удивлены, что в 45 лет она решила рожать. Другие даже подозревали телеведущую во лжи и утверждали, что она прибегла к суррогатному материнству. Но артистка отрицала все подозрения злопыхателей.
Она растит малышку и делится трогательными кадрами. На этот раз Ольга решила заснять, как няня держит на руках дочку и кормит из бутылочки. А вот Анна в этот момент гладит собачку, которая от нее не отходит.
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«Научить маленького человека любить все живое – это, возможно, самая важная миссия мамы», – поделилась Орлова.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у телеведущей хорошая няня. Но нашлись и те, кто ее осудил. «С такой любовью и нежностью», «Мне кажется Дине именно нужна была Аня для полного раскрытия себя, она просто стала другой собакой», «Господи, ну что за чудо наблюдать этот тандем», — стали писать в Сети.