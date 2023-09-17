Кормит из бутылочки: Ольга Орлова засняла подросшую дочку на руках у няни — пупсик с щечками

Долгое время Орлова сталкивалась с критикой. Многие были удивлены, что в 45 лет она решила рожать. Другие даже подозревали телеведущую во лжи и утверждали, что она прибегла к суррогатному материнству. Но артистка отрицала все подозрения злопыхателей.

Она растит малышку и делится трогательными кадрами. На этот раз Ольга решила заснять, как няня держит на руках дочку и кормит из бутылочки. А вот Анна в этот момент гладит собачку, которая от нее не отходит.

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