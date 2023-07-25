Ольга Орлова заявила, что не видит ничего плохого в раздельном сне с мужем

Ольга Орлова со своим мужем Валерием Масловым. Фото: соцсети

Если кто-то из пары храпит, то можно разойтись по разным комнатам.

Ольга Орлова состоит в браке с бизнесменом Валерием Масловым. Пара воспитывает общую дочь Анну.

Со стороны кажется, что бывшая солистка «Блестящих» обрела свое счастье в этом союзе. Поэтому ее замужние подписчицы часто просят звезду поделиться мнением по тому или иному семейному вопросу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Например, на днях одна из поклонниц спросила о том, как Ольга относится к раздельному сну с супругом.  

Исполнительница ответила, что не видит в этом ничего плохого. По мнению Орловой, отдельные спальни нужны в том случае, если кто-то из пары мешает своей половинке спать.

«Я считаю сон очень важным пунктом в здоровом образе жизни. Если один сильно храпит и мешает другому спать, раздельный сон — это нормальное решение», — сказала певица.

Читайте также