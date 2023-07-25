Ольга Орлова заявила, что не видит ничего плохого в раздельном сне с мужем

Ольга Орлова состоит в браке с бизнесменом Валерием Масловым. Пара воспитывает общую дочь Анну.

Со стороны кажется, что бывшая солистка «Блестящих» обрела свое счастье в этом союзе. Поэтому ее замужние подписчицы часто просят звезду поделиться мнением по тому или иному семейному вопросу.

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Например, на днях одна из поклонниц спросила о том, как Ольга относится к раздельному сну с супругом.

Исполнительница ответила, что не видит в этом ничего плохого. По мнению Орловой, отдельные спальни нужны в том случае, если кто-то из пары мешает своей половинке спать.