Нюша в мерцающем платье с хлипким декольте засветила свои прелести: оказалась без лифчика — «мячики» на виду

На этот раз Нюша предстала в очень женственном образе. Она приняла участие в фотосессии. В соцсети певица выложила кадры, на которых позировала в мини-платье с эффектном мерцания. Наряд с хлюпким декольте едва прикрыл ее прелести. Певица продемонстрировала грудь без лифчика. При этом она убрала волосы назад. Артистка решила, что ей будет к лицу каре.

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