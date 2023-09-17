Нюша в мерцающем платье с хлипким декольте засветила свои прелести: оказалась без лифчика — «мячики» на виду

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру, но уже не так пылко, как раньше. Певица сосредоточила внимание на своей семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но в этом году артистка захотела выпустить новые песни. Она похудела и стала выступать в смелых образах. В свои 33 года звезда может похвастаться стройностью.
На этот раз Нюша предстала в очень женственном образе. Она приняла участие в фотосессии. В соцсети певица выложила кадры, на которых позировала в мини-платье с эффектном мерцания. Наряд с хлюпким декольте едва прикрыл ее прелести. Певица продемонстрировала грудь без лифчика. При этом она убрала волосы назад. Артистка решила, что ей будет к лицу каре.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая шикарная», «Просто красотка», «Вот это фигура», «Выглядит впечатляюще», «Ох, вызывающее декольте», «Вау, вот это мамочка», «Формы заставляют завидовать», — стали писать в Сети.