Нюша в корсете игриво блеснула упругими полушариями груди: помяла свои «мячики», как сдобное тесто

Нюша уже давно выступает на сцене. Она смогла стать знаменитой. Певица за последние несколько лет поменяла образ жизни. Она родила дочку Серафиму-Симбу, а потом сына Саффрона. Артистка даже переехала с детьми в Дубай. Но недавно она вернулась с концертами. Звезда похудела и снова стала блистать в откровенных нарядах.
На этот раз Нюша решила похвастаться своим новым образом. Она предстала в тугом корсете и юбке в пол. Певица стала танцевать и изгибаться. Она засветила свое переливающееся декольте. Артистка обнажила свои упругие полушария груди. При этом она словно их мяла в наряде, Звезда показала ложбинку во всей красе.
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«Вижу, чувствую… слушаю свое тело. Сегодня так», – заявила Нюша.
Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Ее осыпали комплиментами. «Восхитительная леди», «Какая фигурка», «Вот это декольте», «Ох, показывает остатки пышности», «Словно соблазняет», «Поскромнее декольте», «Похудела», — стали писать в Сети.