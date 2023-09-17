Поразительно повзрослели: Эмин Агаларов предстал со своими сыновьями от Лейлы Алиевой и дочкой

На этот раз Эмин провел время с наследниками. Он выложил трогательное фото. Певец предстал с сыновьями близнецами: Али и Микаилом. С ними была и дочка артиста Амина, которой девять лет. Примечательно, что Микаил более круглолицый и обладает массивной фигурой. А вот его брат уже почти стал выше своего отца.

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