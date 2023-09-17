Поразительно повзрослели: Эмин Агаларов предстал со своими сыновьями от Лейлы Алиевой и дочкой

Эмин Агаларов уже давно стал не только популярным певцом, но и успешным бизнесменом. Он дружит со многими коллегами. В прошлом году артист воссоединился со своей второй экс-женой Аленой Гавриловой, которая родила ему дочку Афину. Они снова стали парой и регулярно вместе путешествуют. Также певец регулярно видится со своими детьми от первого брака с Лейлой Алиевой.
На этот раз Эмин провел время с наследниками. Он выложил трогательное фото. Певец предстал с сыновьями близнецами: Али и Микаилом. С ними была и дочка артиста Амина, которой девять лет. Примечательно, что Микаил более круглолицый и обладает массивной фигурой. А вот его брат уже почти стал выше своего отца.
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Эмин Агаларов с детьми. Фото: соцсети звезды
«Моя команда», – написал Агаларов.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что дети очень выросли за лето. Сыновьям звезды только по 13 лет, но они уже выглядят взрослее. «Афиночки не хватает», «Как быстро растут дети», «Дети самое бесценное в мире», «Дети уже такие большие и Мика похож на Эмина», — прокомментировали пост подписчики.