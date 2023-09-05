«Такая взрослая кнопка»: Гаврилова в модных джинсах и куртке отметилась под руку с подросшей дочкой Эмина

На этот раз Гаврилова вернулась в Москву после отпуска, который провела в Европе с мужем и наследницей. А 5 августа она поделилась кадрами, на которых предстала с Афиной на улице. Модель была облачена в модные джинсы и песочную куртку. Она вела за руку дочку, которая была в форме с юбкой. По всей видимости, малышку отдали в садик.

«Такая взрослая кнопка», – заявила Алена.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».