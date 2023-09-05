«Такая взрослая кнопка»: Гаврилова в модных джинсах и куртке отметилась под руку с подросшей дочкой Эмина

Алена Гаврилова является участницей конкурсов красоты. Она уже давно состоит в отношениях с Эмином Агаларовым. Они в свое время тайно сыграли свадьбу, а потом у них родилась дочка Афина. Во время пандемии артист объявил, что они расстались, утаив причину. Однако спустя год супруги помирились. Теперь они снова вместе путешествуют.
На этот раз Гаврилова вернулась в Москву после отпуска, который провела в Европе с мужем и наследницей. А 5 августа она поделилась кадрами, на которых предстала с Афиной на улице. Модель была облачена в модные джинсы и песочную куртку. Она вела за руку дочку, которая была в форме с юбкой. По всей видимости, малышку отдали в садик.
«Такая взрослая кнопка», – заявила Алена.
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Алена Гаврилова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что девочка быстро растет. Ей всего четыре года, но родители регулярно берут ее в путешествия. «Какая милая», «Очаровательная девочка», «Мама просто худышка», «Идеальные наряды», «Просто как из фильма», «Афина очень сильно вытянулась», — стали писать подписчики.