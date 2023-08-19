Эмин Агаларов запечатлелся со всеми детьми от разных жен: сыновья уже выше отца, а младшая дочка — копия мамы

Эмин Агаларов уже давно стал известным певцом. Он также развивается в сфере бизнеса и считается одним из богатых персон в стране. Артист воссоединился со второй женой Аленой Гавриловой не так давно. Они вместе путешествуют и делятся трогательными кадрами. Недавно супруги провели время в Сен-Тропе с дочкой Афиной, которой четыре года.
А 18 августа Эмин собрал всех детей вместе. У него от первого брака с Лейлой Алиевой есть близнецы Али и Микаил, которым по 14 лет. Также артист растит приемную дочку Амину, которой 9 лет. Артист собрал их в Сен-Тропе. Сыновья уже переросли своего отца. А младшая наследница в кадре тянется обниматься. Амина при этом засветила стильную крашеную челку.
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Эмин Агаларов с детьми. Фото: соцсети звезды
«Лучшее время для меня - это когда все дети вместе! Все 4», – написал Эмин.
На другом фото дочки артиста танцуют на улице. Он засветил лицо Афины. Поклонники посчитали, что девочка очень похожа на свою маму. «Жалко только, что все дети растут быстро и никак не задержать эти прекрасные моменты», «Какие взрослые сыновья», «Афинка милашка! Вся в маму», «Папа отлично воспитывает своих любимых детей», — стали писать в Сети.
Эмин Агаларов с детьми. Фото: соцсети звезды