Эмин Агаларов запечатлелся со всеми детьми от разных жен: сыновья уже выше отца, а младшая дочка — копия мамы

А 18 августа Эмин собрал всех детей вместе. У него от первого брака с Лейлой Алиевой есть близнецы Али и Микаил, которым по 14 лет. Также артист растит приемную дочку Амину, которой 9 лет. Артист собрал их в Сен-Тропе. Сыновья уже переросли своего отца. А младшая наследница в кадре тянется обниматься. Амина при этом засветила стильную крашеную челку.

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