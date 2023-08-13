«Уже такая большая»: Алена Гаврилова усадила к себе на коленки подросшую дочку от Эмина Агаларова на отдыхе

На этот раз пара проводит время в Сен-Тропе. Там Алена отпраздновала свой день рождения. На этот раз она поделилась редким фото с дочкой Афиной, которой четыре года. Жена певца была в белоснежном наряде с узкими брюками. Она присела на ограждение и усадила малышку на свои коленки. А вот лицо девочки супруги скрыли смайликом.

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