«Уже такая большая»: Алена Гаврилова усадила к себе на коленки подросшую дочку от Эмина Агаларова на отдыхе

Эмин Агаларов уже давно стал известным. Он выступает на сцене, а также является народным артистом Азербайджана и президентом компании Agalarov Development. После развода с первой женой Лейлой Алиевой он сразу сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой. И хоть они расстались во время пандемии, спустя год супруги помирились. Теперь влюбленные снова регулярно ездят вместе отдыхать.
На этот раз пара проводит время в Сен-Тропе. Там Алена отпраздновала свой день рождения. На этот раз она поделилась редким фото с дочкой Афиной, которой четыре года. Жена певца была в белоснежном наряде с узкими брюками. Она присела на ограждение и усадила малышку на свои коленки. А вот лицо девочки супруги скрыли смайликом.
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Алена Гаврилова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка быстро растет. Некоторые фанаты считают, что она пошла в маму. «Уже такая большая», «Ой, точно мамина красавица», «Ноги длинные! Прям модель», «Какая милашка», «Ой, две принцессы», — стали писать подписчики.