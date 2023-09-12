Кейт Миддлтон в белоснежном костюме появилась на стадионе во Франции: все мужчины загляделись на леди

Она побывала на матче Кубка мира по регби в Марселе. Миддлтон приехала без мужа, но оказалась в центре внимания. Она облачилась в лаконичный костюм белоснежного цвета со струящимися брюками палаццо. Принцесса Уэльяская сделала укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глаза. Во время матча ее показали на экране крупным планом. Кэрин привлекла все внимание мужчин.

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