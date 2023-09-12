Кейт Миддлтон в белоснежном костюме появилась на стадионе во Франции: все мужчины загляделись на леди

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она демонстрирует настоящую идиллию с принцем Уильямом. Супруги то и дело появляются вместе на публике. Они всегда приветливы с народом. Кэтрин тщательно продумывает свои наряды. Недавно она в элегантном образе отметилась в храме. А вот 10 сентября принцесса Уэльская приехала во Францию.
Она побывала на матче Кубка мира по регби в Марселе. Миддлтон приехала без мужа, но оказалась в центре внимания. Она облачилась в лаконичный костюм белоснежного цвета со струящимися брюками палаццо. Принцесса Уэльяская сделала укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глаза. Во время матча ее показали на экране крупным планом. Кэрин привлекла все внимание мужчин.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Рядом с принцессой на трибуне сидел председатель совета директоров World Rugby Билл Бомонт. Они иногда общались. Сборная Англия одержала победу над Аргентиной — 27:10. Миддлтон эмоционально реагировала на происходящее на поле.
А позже она пришла в раздевалку и пообщалась со спортсменами. Жена принца Уильяма засмущала участников турнира. Поклонники были восхищены образом Кэтрин. Она получила множество комплиментов.
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети