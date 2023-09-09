Вернулись из отпуска: Кейт Миддлтон в пурпурном платье-пальто вместе с мужем появилась на службе в соборе

На этот раз Миддлтон посетила обор Святого Дэвида в Пембрукшире вместе с мужем. Там прошла служба в честь королева Елизаветы II, управлявшей страной более 70 лет. Прошел ровно год со дня ее смерти. Этот выдался в Британии жарким, но принцесса Уэльская соблюла протокол. Она щегольнула в пурпурном платье-пальто Eponine London. Лук подчеркнул ее точеную фигуру и изящные щиколотки. Шляпка в тон и лодочки завершили образ.

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