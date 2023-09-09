Вернулись из отпуска: Кейт Миддлтон в пурпурном платье-пальто вместе с мужем появилась на службе в соборе

Кейт Миддлтон уже давно стала известной персоной. Она стала частью британской королевской семьи, когда вышла замуж за принца Уильяма. Пара выполняет свои обязанности. Они часто выходят в свет, но минувшим летом у пары был отдых. Они весь август провели уединенно с детьми: 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.
На этот раз Миддлтон посетила обор Святого Дэвида в Пембрукшире вместе с мужем. Там прошла служба в честь королева Елизаветы II, управлявшей страной более 70 лет. Прошел ровно год со дня ее смерти. Этот выдался в Британии жарким, но принцесса Уэльская соблюла протокол. Она щегольнула в пурпурном платье-пальто Eponine London. Лук подчеркнул ее точеную фигуру и изящные щиколотки. Шляпка в тон и лодочки завершили образ.
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Также Кэтрин для такого дня выбрала серьги-капли с жемчугом, которые так любила монархиня. К слову, принцесса Уэльская впервые позаимствовала эту драгоценность у королевы, когда отправилась в Нидерланды в свою первую одиночную поездку за границу в октябре 2016 года.
Конечно снова это украшения она надела, когда были похороны Елизаветы II. Члены королевской семьи обычно носят жемчуг во время траура, поэтому выбор украшений идеально подходит для памятного события.
Супруги не просто так посетили западный Уэльс. Ранее их критиковали за то, что они всего три раза посещали это место с тех пор, как унаследовали титулы принца и принцессы Уэльских. На этот раз Кейт и Уильям встретились с жителями в Сент-Дэвидсе. Они пообщались с англичанами, сообщает Metro.
Добавим, что 74-летний король Карл III и его жена Камилла отказались от публичных мероприятий. Однако они почтят покойную королеву в частном порядке в своей резиденции БалморалКейт Миддлтон в элегантном образе появилась в Шотландии" target="_blank"> в Шотландии. Приехал в Великобританию и брат принца Уильяма Гарри. Он почтил память своей бабушки.