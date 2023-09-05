«Почему старею из нас только я»: Лазарев сравнил, как Кудрявцева выглядела 15 лет назад и сейчас — лишился дара речи

Сергей Лазарев уже больше 20 лет выступает на сцене. Он является известным певцом в России и теперь все чаще ведет передачи, а также играет в театре. При этом он растит двоих детей — сына Никиту и дочку Анну. Артист скрывает личную жизнь. Однако он признавался, что наследников ему родила суррогатная мать.

Примерно в одно время с тем, как у него родилась дочку, стала мамой Лера Кудрявцева. Раньше они встречались, но свадьбу так и не сыграли.