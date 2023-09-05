«Почему старею из нас только я»: Лазарев сравнил, как Кудрявцева выглядела 15 лет назад и сейчас — лишился дара речи

Сергей Лазарев уже больше 20 лет выступает на сцене. Он является известным певцом в России и теперь все чаще ведет передачи, а также играет в театре. При этом он растит двоих детей — сына Никиту и дочку Анну. Артист скрывает личную жизнь. Однако он признавался, что наследников ему родила суррогатная мать.
Примерно в одно время с тем, как у него родилась дочку, стала мамой Лера Кудрявцева. Раньше они встречались, но свадьбу так и не сыграли.
Однако они продолжают дружить. Часто Лера ведет передачи и концерты вместе с экс-бойфрендом. А на днях они сходили на свидание, проведя вечер при свечах в ресторане. А теперь Лазарев решил сравнить свежее фото с телеведущей и кадр, который был сделан 15 лет назад. Он лишился дара речи, так как Кудрявцева практически не изменилась. Раньше она только носили длинные волосы и делала тонкие брови.
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«Между фотографиями разница в 15 лет! Почему старею из нас только я, а Лера молодеет только?» — написал артист.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что и Сергей находится в отличной форме. Фанаты признаются, что любили эту пару. Многие отметили, что Кудрявцева в свои 52 года действительно выглядит сногсшибательно.