«Почему старею из нас только я»: Лазарев сравнил, как Кудрявцева выглядела 15 лет назад и сейчас — лишился дара речи

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды

Певец нашел архивное фото, которое хранил все это время. Исполнитель был шокирован тем, как выглядит его экс-возлюбленная спустя столько лет.

Сергей Лазарев уже больше 20 лет выступает на сцене. Он является известным певцом в России и теперь все чаще ведет передачи, а также играет в театре. При этом он растит двоих детей — сына Никиту и дочку Анну. Артист скрывает личную жизнь. Однако он признавался, что наследников ему родила суррогатная мать.

Примерно в одно время с тем, как у него родилась дочку, стала мамой Лера Кудрявцева. Раньше они встречались, но свадьбу так и не сыграли. 

Однако они продолжают дружить. Часто Лера ведет передачи и концерты вместе с экс-бойфрендом. А на днях они сходили на свидание, проведя вечер при свечах в ресторане. А теперь Лазарев решил сравнить свежее фото с телеведущей и кадр, который был сделан 15 лет назад. Он лишился дара речи, так как Кудрявцева практически не изменилась. Раньше она только носили длинные волосы и делала тонкие брови. 

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«Между фотографиями разница в 15 лет! Почему старею из нас только я, а Лера молодеет только?» — написал артист.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды

Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что и Сергей находится в отличной форме. Фанаты признаются, что любили эту пару. Многие отметили, что Кудрявцева в свои 52 года действительно выглядит сногсшибательно. 

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