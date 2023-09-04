Живот открыла, плащ не по росту: Бородина в ультрамодном наряде подверглась критике в Сети — народ поднял на смех

На этот раз Бородина предстала на съемках нового выпуска Comedy Club. Она облачилась в белый костюм с эффектом мерцания. Кроп-топ и юбка-футляр позволили подчеркнуть фигуру, а также оголить живот. Образ дополнили плащ их кожи цвета карамели, а также туфли на шпильке и небольшая сумочка. Ксения покрасовалась на улице в наряде, который подобрал стилист Алеко.

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