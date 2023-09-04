Живот открыла, плащ не по росту: Бородина в ультрамодном наряде подверглась критике в Сети — народ поднял на смех

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Порой телеведущая предстает в смелых нарядах. После развода с Курбаном Омаровым она стала особое внимание уделять своей фигуре, заниматься спортом. Более того, звезда сменила стилиста. Однако ее новые образы все чаще встречают в Сети критикой.
На этот раз Бородина предстала на съемках нового выпуска Comedy Club. Она облачилась в белый костюм с эффектом мерцания. Кроп-топ и юбка-футляр позволили подчеркнуть фигуру, а также оголить живот. Образ дополнили плащ их кожи цвета карамели, а также туфли на шпильке и небольшая сумочка. Ксения покрасовалась на улице в наряде, который подобрал стилист Алеко.
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Ксения Собчак посчитала образ неудачным. Она отметила, что раньше ее коллега одевалась лучше. Поклонники тоже ее подвергли критике, а также сравнили с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.
«На каблуках что-то совсем не умеете ходить. В раскачку», «Не люблю открытый живот — говорила она», «На каблуках вы вообще ходить не можете, Ксения. Плащ очень длинный», «Алеко, уходя от Решетовой, и гардероб забрал», — прокомментировали пост подписчики.