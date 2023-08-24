Ксения Бородина в бикини эпично упала с надувного утенка: показала свои сочные округлости, плюхнувшись в воду

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Примечательно, что в свои 40 лет телеведущая часто появляется на светских раутах. Она активно следит за фигурой после развода со вторым мужем. Брюнетка старается выглядеть женственно. Недавно звезда улетела отдыхать в Турцию.
На этот раз Бородина проводит время в Бодруме. Она улетела туда с дочками и подругами. Каждый день телеведущая ходит на пляж. На этот раз она оконфузилась перед камерой. Ведущая телестройки решила вместе с младшей дочкой поплавать на надувном утенке. Ксения в чеерном бикини забралась на круг, но упала, так как под ее весом он просто перевернулся. Звезда эпично плюхнулась в воду, засветив округлости фигуры.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие не скрыли смеха. А другие восхитились тем, как выглядит Бородина. «Какая классная», «Вот это формы», «Ох, вот это полет», «Смешная такая», «Умеете веселиться», «Когда мама решила молодиться», «Классный получился видос», — стали писать подписчики.