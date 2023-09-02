«Он у меня самый заботливый»: 43-летняя Виктория Боня впервые показала фото со своим возлюбленным — носит хвостик

Виктория Боня. Фото: соцсети звезды

Бывшая участница «Дома-2» решила познакомить подписчиков с бойфрендом, за которого собирается замуж.

Виктория Боня прославилась в свое время благодаря шоу «Дом-2». А потом она стала телеведущей и моделью. Уже больше 10 лет светская львица живет в Монако с дочкой Анджелиной. После расставания с миллионером Алексом Смерфитом ей не везет в любви. Почти каждый год она объявляет о новом романе, но спустя несколько месяцев переживает разрыв. Однако теперь у звезды новый возлюбленный. 

В этом году Боня занялась своей внешностью. Сначала она сделала короткую стрижку, а потом козырнула фигурой с упругими формами. А недавно телеведущая улетела в США ради пластики лица. Она признается, что оплачивает все ее бойфренд. Виктория показала фото с ним по просьбе фанатов. Однако лицо скрыла за эмоджи и не раскрыла его имя. 

«Тысяча и два вопроса про то, кто он. Он у меня самый заботливый, самый умный, самый талантливый, посвящает мне песни, но не певец. У нас любовь», — поделилась звезда.

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Виктория Боня с возлюбленным. Фото: соцсети звезды

Поклонники решили, что он молодой, так как носит прическу с хвостиком. К слову, Боня заявила, что должна в этом году выйти замуж. По всей видимости, ради свадьбы она решила так сильно преобразиться. 

Напомним, что со Смерфитом светская львица сохранила хорошие отношения. Порой она проводит с ним и  его родными Новый год. Также миллионер всегда отмечает с ней день рождения дочки. 

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