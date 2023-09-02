«Он у меня самый заботливый»: 43-летняя Виктория Боня впервые показала фото со своим возлюбленным — носит хвостик

В этом году Боня занялась своей внешностью. Сначала она сделала короткую стрижку, а потом козырнула фигурой с упругими формами. А недавно телеведущая улетела в США ради пластики лица. Она признается, что оплачивает все ее бойфренд. Виктория показала фото с ним по просьбе фанатов. Однако лицо скрыла за эмоджи и не раскрыла его имя.

«Тысяча и два вопроса про то, кто он. Он у меня самый заботливый, самый умный, самый талантливый, посвящает мне песни, но не певец. У нас любовь», — поделилась звезда.

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