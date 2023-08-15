Боня облачилась с подросшей дочкой Смерфита в одинаковые наряды: в 11 лет уже почти ростом с маму, мини-копия отца

Виктория Боня уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». А теперь уже больше 10 лет Боня живет в Монако. Она предпочитает проводить время на красных дорожках и путешествовать. В 43 года светская львица следит за фигурой и поражает моложавым видом. У нее растет дочка Анджелина от миллионера Алекса Смерфита. Звезда задумывается о том, что снова хочет стать мамой.
На этот раз Боня решила поделиться новыми кадрами. Она оделась в одном стиле с 11-летней наследницей. Они красовались в костюмах в бельевом стиле. Анджелина прильнула к маме. Она оказалась такой же стройной и эффектной. Пока лишь чуть-чуть девочка не доросла до своей родительницы. Она носит локоны с высветленными прядями.
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Виктория Боня с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Дети являются большим сокровищем для их родителей, но очень часто мы забываем, что ребенок не принадлежит нам! Это отдельная личность, это душа, которая должна пройти свой путь… Заложить культурные ценности в ребенка, это одно из главных предназначений в воспитании!» — отметила Боня.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие также отметили, что дочка стала взрослее, но похожа на отца. «Анджелина прям одно лицо с Алексом! Очень на папу похожа», «Мама и дочь — красотки! Обожаю вас!», «Так выросла», — стали писать в Сети.