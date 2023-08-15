Боня облачилась с подросшей дочкой Смерфита в одинаковые наряды: в 11 лет уже почти ростом с маму, мини-копия отца

На этот раз Боня решила поделиться новыми кадрами. Она оделась в одном стиле с 11-летней наследницей. Они красовались в костюмах в бельевом стиле. Анджелина прильнула к маме. Она оказалась такой же стройной и эффектной. Пока лишь чуть-чуть девочка не доросла до своей родительницы. Она носит локоны с высветленными прядями.

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