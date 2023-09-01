Ани Лорак в модной юбке и на шпильках предстала с повзрослевшей дочкой на праздничной линейке: София почти ростом с маму

Но 1 сентября Лорак посвятила наследнице. Она отвела ее на школьную линейку. Певица облачилась в остромодную юбку-футляр из экокожи и водолазку. Она сделала акцент на стройных ногах. Артистка также дополнила лук нюдовыми лодочками на шпильке. В ее руках была корзинка с цветами. А вот ее 12-летняя наследница предстала в юбке плиссе, рубашке с галстуком и ботинках. Она почти переросла маму.

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