Ани Лорак в модной юбке и на шпильках предстала с повзрослевшей дочкой на праздничной линейке: София почти ростом с маму

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов. А в 2022 году артистка брала паузу в карьере. Как оказалось, она путешествовала и встретила новую любовь. Певица теперь строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджараком. У нее есть дочка София от первого брака, которая уже познакомилась с избранником мамы.
Но 1 сентября Лорак посвятила наследнице. Она отвела ее на школьную линейку. Певица облачилась в остромодную юбку-футляр из экокожи и водолазку. Она сделала акцент на стройных ногах. Артистка также дополнила лук нюдовыми лодочками на шпильке. В ее руках была корзинка с цветами. А вот ее 12-летняя наследница предстала в юбке плиссе, рубашке с галстуком и ботинках. Она почти переросла маму.
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Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Лорак выглядит превосходно в 44 года. Другие осыпали комплиментами ее наследницу. «Какая София красивая», «Ого, как выросла уже», «Прям невеста», «Каролина, у вас крутой образ», «Вот это мамочка! Шик», — стали писать в Сети.