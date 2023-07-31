Ани Лорак в мини-платье блеснула своими «аппетитками» перед возлюбленным: нежности в гримерке

На этот раз Лорак дала несколько концертов в Турции. Она в смелых нарядах выходила на сцену и исполняла свои хиты. В соцсети певица поделилась личным кадром Исаак был рядом с ней, когда она красилась в гримерке. Тренер читал книгу и держал возлюбленную за руку. При этом артистка была в коротеньком платье с бахромой, оголив свои бедра.

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