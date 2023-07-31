Ани Лорак в мини-платье блеснула своими «аппетитками» перед возлюбленным: нежности в гримерке

Ани Лорак. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась пикантным кадром из Турции.

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает  выпускать песни и клипы. В свои 44 года певица следит за фигурой. Не так давно она представила всем нового возлюбленного, который оказался иностранцем и тренером по йоге. Вместе с Исааком Виджраком артистка уже была в России и отдыхала в Дубае. Даже во время гастролей они не расстаются. 

На этот раз Лорак дала несколько концертов в Турции. Она в смелых нарядах выходила на сцену и исполняла свои хиты. В соцсети певица поделилась личным кадром  Исаак был рядом с ней, когда она красилась в гримерке. Тренер читал книгу и держал возлюбленную за руку. При этом артистка была в коротеньком платье с бахромой, оголив свои бедра. 

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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды

«Моя любовь.. Спасибо тебе за то, что ты есть.. Люблю тебя», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. Некоторые подчеркнули, что Лорак рядом с новым избранником похорошела и словно сияет. 

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