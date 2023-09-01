Уже не первый год девочка посещает заведение при гимназии имени Е. Примакова. Она учит английский язык и изучает несколько предметов. На этот раз Мария была в форме с галстуком и ажурных колготках белого цвета. Макаров вел ее за руку по красной ковровой дорожке в праздничный день. Малышка чувствовала себя уверенно.

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