Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру на телевидении. Блондинка регулярно появляется на публике. Еще недавно ходили слух, что у нее проблемы в отношениях с Игорем Макаровым. Однако супруги снова демонстрируют идиллию. Летом они провели время с дочкой Марией в Болгарии. А 1 сентября пара отвела наследницу в элитный садик.
Уже не первый год девочка посещает заведение при гимназии имени Е. Примакова. Она учит английский язык и изучает несколько предметов. На этот раз Мария была в форме с галстуком и ажурных колготках белого цвета. Макаров вел ее за руку по красной ковровой дорожке в праздничный день. Малышка чувствовала себя уверенно.
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«Мы еще дошколята, но 1 сентября — это святое! Всех с Днем знаний! Знание - сила», – заявила телеведущая.
Поклонники пришли в восторг от того, как выросла дочка Кудрявцевой. «Красивая девочка, глазки выразительные „прорисованы“ на лице, сразу взгляд на них падает», «Какая красотка! Вся в маму», «Ручки в кулачки готова действовать», «Милая бусинка», «Лапочка», — стали писать в Сети.
Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды