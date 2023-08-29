«Готовимся к 1 сентября»: Лера Кудрявцева и Игорь Макаров провели день с подросшей дочкой — модница в джинсовой куртке

Лера Кудрявцева уже давно стала знаменитой в России. Она ведет популярные передачи, а также порой становится ведущей концертов и премий. При этом блондинка свободное время обычно посвящает семье. Она растит дочку Марию, которой исполнилось пять лет. Недавно телеведущая с ней отдохнула в Болгарии. А вот муж Игорь Макаров на курорте не отметился, чем спровоцировал слухи о разводе.
Но теперь супруги снова стала появляться вместе на публике. Так как приближается новый учебный год, а их наследница ходит в престижный садик при гимназии, 29 августа Кудрявцева решила устроить для Марии насыщенный день. Родители провели время с дочкой. Они гуляли, ходили в кафе и сделали фото на память.
Лера была в камуфляжных брюках и рубашке цвета хаки. Макаров оделся в спортивном стиле. А вот малышка Мария щегольнула в юбке из фатина и модной джинсовой куртке.
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Готовимся к 1 сентября», — написала телеведущая.
Поклонники были восхищены парой. Многие рады, что у них в отношения царит идиллия. «Лера все моложе и моложе. Классная семья!», «Какие замечательные, красивые! Машуля — ребенок любви», «Как быстро выросла», «Лерочка, какие вы классные, загляденье», — стали писать подписчики.