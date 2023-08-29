«Готовимся к 1 сентября»: Лера Кудрявцева и Игорь Макаров провели день с подросшей дочкой — модница в джинсовой куртке

Но теперь супруги снова стала появляться вместе на публике. Так как приближается новый учебный год, а их наследница ходит в престижный садик при гимназии, 29 августа Кудрявцева решила устроить для Марии насыщенный день. Родители провели время с дочкой. Они гуляли, ходили в кафе и сделали фото на память.

Лера была в камуфляжных брюках и рубашке цвета хаки. Макаров оделся в спортивном стиле. А вот малышка Мария щегольнула в юбке из фатина и модной джинсовой куртке.

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