Звездная фамилия, зависимость и тайна личной жизни: как живет Стас Пьеха

Над выбором профессии Стас Пьеха никогда не задумывался. С 7 лет он гастролировал со звездной бабушкой по городам и весям, а потом прошел кастинг в «Фабрику звезд». Как живет знаменитый артист – в нашем материале.

Стас Пьеха: детство и начало карьеры

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Санкт-Петербурге. Его отец Пятрас Герулис играл в джазовом коллективе, мама Илона Броневицкая – певица. Бабушка в представлении не нуждается – известная советская певица Эдита Пьеха, а дедушка – композитор Александр Броневицкий.