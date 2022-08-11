Звездная фамилия, зависимость и тайна личной жизни: как живет Стас Пьеха

Над выбором профессии Стас Пьеха никогда не задумывался. С 7 лет он гастролировал со звездной бабушкой по городам и весям, а потом прошел кастинг в «Фабрику звезд». Как живет знаменитый артист – в нашем материале.
Стас Пьеха: детство и начало карьеры
Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Санкт-Петербурге. Его отец Пятрас Герулис играл в джазовом коллективе, мама Илона Броневицкая – певица. Бабушка в представлении не нуждается – известная советская певица Эдита Пьеха, а дедушка – композитор Александр Броневицкий.
Стас Пьеха в детстве с бабушкой Эдитой Пьехой. Фото: соцсети
Почти сразу после рождения Стаса его родители развелись. Вскоре мама вышла замуж за пианиста и композитора Юрия Быстрова, в этом браке в 1986 году у Илоны родилась дочь Эрика. Она не стала связывать себя с миром шоу-бизнеса, а получила профессию дизайнер интерьеров.
Стас Пьеха с мамой Илоной Броневицкой и сестрой Эрикой. Фото: соцсети
Стас с 7 лет переехал жить к бабушке и стал гастролировать с ней по разным городам. В том же году начал заниматься в Хоровом училище Ленинградской Капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения. Тогда же взял фамилию Пьеха.
После окончания школы Пьеха поступил на эстрадно-джазовое отделение при Государственном музыкальном училище имени Гнесиных. По некоторым данным, не окончил его.
Стас Пьеха: «Фабрика звезд», сольная карьера
В 2004 году Стас Пьеха прошел кастинг в «Фабрика звезд – 4». Талантливого парня сразу заметил Виктор Дробыш. Именно он написал для артиста песню «Одна звезда», которая сразу стала хитом.
Позже он спел в дуэте с Валерией песню «Ты грустишь», которая также в мгновение ока стала хитом. А в финале музыкального шоу стал одним из трех победителей. Наградой для артиста были мотороллер, съемка клипа и продюсирование сольного альбома.
Стас Пьеха и Виктор Дробыш. Фото: Global Look Press
Уже в следующем году Стас Пьеха представил альбом «Одна звезда», куда вошла песня «Город детства», которую артист исполнил вместе с бабушкой.
Спустя четыре года, в 2008-м, Пьеха выпустил второй сольный альбом «Иначе». Теперь копилку дуэтом артиста пополнили тандемы с Григорием Лепсом – «Она не твоя» и певицей Славой «Я и ты».
Стас Пьеха и Валерия. Фото: Global Look Press
В 2014-м году Стас отметил юбилей творческой карьеры и записал пластинку под названием «10». Позже артист порадовал фанатов композициями «Счастье», «Несовместимая любовь».
Свое 40-летие в 2020 году Стас решил отметить на площадке Зеленого театра ВДНХ. Пьеха порадовал зрителей новым треком «Без тебя» и любимыми многими композициями.
Стас Пьеха и певица Слава. Фото: Global Look Press
Стас Пьеха: проекты, ТВ, кино
Помимо музыкальной карьеры Стас Пьеха попробовал себя как телеведущий. В 2008–2009 годах вместе с Викторией Боней он вел проект «Cosmopolitan. Видеоверсия».
Стас Пьеха и Виктория Боня. Фото: Global Look Press
В 2012 году вместе с Марией Кожевниковой принял участие в четвертом сезоне шоу «Две звезды». Но до призовых мест их дуэт не допел.
Спустя пять лет Пьеха занял кресло жюри детского вокального проекта «Ты супер!» на телеканале НТВ. А в прошлом году его рассекретили на шоу «Маска». Пьеха предстал в образе Неваляшки и занял пятое место. Кроме того, в активе артиста участие в проекте «Три аккорда», озвучивание мультфильмов «Принцесса и лягушка», «Наша Маша и волшебный орех».
Стас Пьеха в 2011-м. Фото: Global Look Press
Стоит отметить, что Стас Пьеха пишет стихи. В начале 2008 года Пьеха его сборник стихов «Голый» был представлен на сайте «Стихи.ру».
В 2008 году открыл реабилитационный центр для людей с зависимостями. Это случилось после того, как артист сам смог побороть увлечение запрещенными веществами.
Что касается доходов, то известно, что за один корпоратив Стас Пьеха получает пять тысяч долларов (порядка 300 тысяч рублей).
Стас Пьеха: личная жизнь
Стас Пьеха всегда пользовался популярностью у противоположного пола. Его эффектная внешность – рост 182 см, вес 73 кг и спортивное телосложение – не оставляют равнодушными поклонниц.
Хотя о личной жизни артист говорить не любит, известно, что около четырех лет он встречался с двоюродной сестрой Тимати - певицей Викторией Смирновой. Также ему приписывали романы с Тамарой Смирновой и Марией Кожевниковой.
Стас Пьеха и Виктория Смирнова. Фото: Global Look Press
В итоге избранницей артиста стала модель Наталья Горчакова. В 2014 году она родила сына Петра. Но спустя два года их брак распался. Наталья с сыном живет в Санкт-Петербурге, а Стас в Москве. Несмотря на расстояние артист находит время для общения с сыном и полностью его обеспечивает.
Наталья Горчакова. Фото: соцсети
После развода певец крутил роман с режиссером Елизаветой Клюзко. Есть ли дама сердца у него сейчас – неизвестно.
В прошлом году сын Стаса Петя оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Дело в том, что звездный наследник дружил с одним из детей футбольного судьи Владислава Безбородова. Но однажды жена футбольного арбитра запретила своим наследникам дружить с Петей Пьехой.
В итоге он проткнул надувной бассейн карандашом, после чего на него набросилась Ирина Безбородова. Чтобы наказать обидчицу Стас Пьеха обращался к звездному адвокату Сергею Жорину.
Стас Пьеха с сыном Петей. Фото: соцсети
Стас Пьеха: последние новости
Недавно Стас Пьеха пожаловался на то, что он плохой отец. По его мнению, он мало времени уделяет сыну.
Стас Пьеха с бабушкой Эдитой Пьехой. Фото: Global Look Press