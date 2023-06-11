Глаза запали, испуганный взгляд — изможденный Стас Пьеха обратился к публике: «Я снова испугался за жизнь»

Стас Пьеха не на шутку напугал поклонников: из-за проблем с сердцем певец попал в реанимацию, у артиста подозревали инфаркт. Ситуация требовала мгновенных действий, и очень скоро экс-участник «Фабрики звезд» оказался на операционном столе.

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Пьехе сделали коронарографию (исследование для определения состояния сосудов сердца), которая показала удовлетворительные результаты. 42-летний внук Эдиты Пьехи уже пришел в себя и первое, что он сделал — обратился к публике.

«Неожиданно я снова испугался за жизнь и оценил ее несомненную ценность, хотя и понимал возможные вердикты. Моя кардиограмма не устроила бригаду — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований.

Дальше пока туманно, но коронарография была утешительной, на том спасибо. Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм», — написал Стас в соцсетях.

Он также добавил фото из кареты скорой помощи. На звезде эстрады не было лица — круги под глазами, уставший вид, испуганный взгляд. К слову, восемь лет назад знаменитость уже переносил один инфаркт и кому.