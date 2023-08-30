Нюша в дырявой тунике покрасовалась на отдыхе: в трусиках бесстыдно засветила свои «сочные» прелести

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России в совсем юном возрасте. Певица выпустила много хитов. Но после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала реже выступать. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Лишь в этом году звезда постройнела и снова стала давать концерты.
На этот раз Нюша отправилась в Дубай. Там ее семья живет уже два года. Она решила понежиться недалеко от бассейна. Певица в купальнике грациозно села на диванчик. Она была в вязаной тунике с дырками, сквозь которые было видно все. Артистка решила отказаться от юбки, любуясь своими прелестями в отражении окна. Трусики впились в ее формы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она стала еще стройнее. «Совсем другое лицо у нее!», «Давно не было таких кадров», «Теперь любуется фигурой», «Получилось очень мило», «А загар тоже будет в дырочку?», «Ой, в трусах?» — стали писать подписчики.