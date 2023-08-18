Нюша в просвечивающем платье засветила свой «стальной орех» на публике: все ахнули от такого вида

В честь 33-летия Нюша закатила вечеринку. Она собрала близких и друзей. Для такого случая певица выбрала яркий лук. Она облачилась в мини-платье с корсетом и мерцающей юбкой. Просвечивающий наряд едва прикрыл ее прелести. Артистка игриво танцевала, виляя бедрами. Она продемонстрировала свой округлый тыл и рельефные бедра.

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