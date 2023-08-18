Нюша в просвечивающем платье засветила свой «стальной орех» на публике: все ахнули от такого вида

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной в юном возрасте. В свое время певица регулярно гастролировала. Но теперь у нее на первом месте семья. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка даже привезла их жить в Дубай. Но на днях она приехала с семьей в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения.
В честь 33-летия Нюша закатила вечеринку. Она собрала близких и друзей. Для такого случая певица выбрала яркий лук. Она облачилась в мини-платье с корсетом и мерцающей юбкой. Просвечивающий наряд едва прикрыл ее прелести. Артистка игриво танцевала, виляя бедрами. Она продемонстрировала свой округлый тыл и рельефные бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие ее осыпали комплиментами. «Какая классная», «Вот это фигура», «Горячая красотка», «Просто идеальная», «В этом наряде особенно хороша», «Ох, трусы всем показа», «Всем бы так выглядеть», «Смелый лук, как в юности», — стали писать подписчики.