Кудрявцева и Макаров встретили дочку после поездки к бабушке: пятилетняя Мария в костюме Gucci отметилась в аэропорту

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных телеведущих в стране. В свои 52 года блондинка не перестает следить за фигурой и восхищать поклонников моложавым видом. Этим летом она ездила с семьей в Болгарию, а также с подругами отдыхала в Сен-Тропе. В начале августа звезда вернулась в Москву и приступила к съемкам. А ее пятилетняя дочка Мария осталась с бабушкой в Болгарии.
На этот раз Лера поделилась кадрами из аэропорта. Она вместе с мужем Игорем Макаровым встретила Марию, которая вернулась после каникул. Телеведущая засняла своего супруга, который успел соскучиться по наследнице. Прямо там они поели фаст-фуд и мороженное. Мария предстала в стильном костюме Gucci. Она также взяла с собой рюкзак.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочку Леры подросла. «Ой, какая модная», «Вот наша любимая», «Лицо всегда серьезное», «Взрослеет на глазах», «Красоточка, вся в маму», «Самостоятельная путешественница», — стали писать подписчики.