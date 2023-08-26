Кудрявцева и Макаров встретили дочку после поездки к бабушке: пятилетняя Мария в костюме Gucci отметилась в аэропорту

На этот раз Лера поделилась кадрами из аэропорта. Она вместе с мужем Игорем Макаровым встретила Марию, которая вернулась после каникул. Телеведущая засняла своего супруга, который успел соскучиться по наследнице. Прямо там они поели фаст-фуд и мороженное. Мария предстала в стильном костюме Gucci. Она также взяла с собой рюкзак.

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