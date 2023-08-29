«Маша облысела и растолстела»: Хакамада рассказала о борьбе своей «особенной» дочки с онкологическим заболеванием

Ирина Хакамада уже давно стала известной персоной. Она писала книги, преподавала и была политиком. Уже почти два года Ирина живет без мужа Владимира Сиротинского. Бизнесмен, скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа. По словам экс-депутата, она осталась с огромными долгами. При этом звезда заботилась о дочке Марии, у которой синдром Дауна.
Накануне Хакамада дала интервью Светлане Бондарчук. Она вспомнила знаковые моменты в жизни. По словам писательницы, муж во всем ее поддерживал. В 2004 году она решила баллотироваться на пост президента России. Во время предвыборной гонки они с супругом узнали, что у Маши рак.
И несмотря на все трудности Хакамада продолжала строить карьеру. Возлюбленный ее поддерживал. Борьба с онкологическим заболевание заняла несколько лет.
Ирина Муцуовна не стала утаивать, что в этот период ее наследница изменилась до неузнаваемости. При этом девочка была очень решительной.
Мария Сиротинская. Фото: соцсети
«Маша, кстати, крутая была донельзя. Мы ее выписали, еще два года она лечилась, нужно было пить гормональные таблетки, она облысела, растолстела, стала похожа на буддийского монаха», – поделилась политический деятель.
Она призналась, что у дочки из-за лекарств был сильный аппетит. При этом лечение несколько раз продлевали.
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«Я вздохнула: „Маш, ну когда это все закончится“. Она жует, аппетит большой из-за всего это, и говорит: „Не переживай. Скоро. Иди, отдыхай“», – вспомнила Хакамада.
В итоге Маши смогла победить недуг, так как его диагностировали на ранней стадии. Ей удалось победить лейкоз. Об этом Ирина Муцуовна рассказала в шоу «Света вокруг Света».