«Маша облысела и растолстела»: Хакамада рассказала о борьбе своей «особенной» дочки с онкологическим заболеванием

Накануне Хакамада дала интервью Светлане Бондарчук. Она вспомнила знаковые моменты в жизни. По словам писательницы, муж во всем ее поддерживал. В 2004 году она решила баллотироваться на пост президента России. Во время предвыборной гонки они с супругом узнали, что у Маши рак.

И несмотря на все трудности Хакамада продолжала строить карьеру. Возлюбленный ее поддерживал. Борьба с онкологическим заболевание заняла несколько лет.

Ирина Муцуовна не стала утаивать, что в этот период ее наследница изменилась до неузнаваемости. При этом девочка была очень решительной.