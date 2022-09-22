«Важна интуиция»: Ирина Хакамада — о том, стоит ли доверять прогнозам на фоне происходящих в мире событий

В прошлом известный политик, а ныне коуч Ирина Хакамада в своих социальных сетях часто дает советы на самые разные темы.

На этот раз Ирина Муцуовна высказалась на фоне событий, происходящих в мире.

В сложные переломные моменты люди всегда читают прогнозы — экономические, политические, астрологические. Всех интересует, как дальше будут развиваться события.

Ирина Хакамада рассказала, стоит ли доверять таким прогнозам, и объяснила свою точку зрения.