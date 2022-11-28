Ирина Хакамада показала, как выглядит ее 25-летняя дочка с синдромом Дауна (фото)

Журналистка, писатель и политик Ирина Хакамада показала своим подписчикам в социальной сети фото дочки Маши, которой сейчас 25 лет.

Она запечатлела дочь в их квартире, одетую в наряд для восточных танцев, оранжевого цвета.

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Мария, дочь Ирины и ее четвертого мужа Владимира Сиротинского, появилась на свет с синдромом Дауна. В восьмилетнем возрасте у девочки обнаружили лейкоз, но, к счастью, болезнь удалось победить, так как диагноз был поставлен вовремя.

В настоящее время Хакамада воспитывает дочь в одиночку. Отец девочки скончался из-за проблем с сердцем в сентябре 2021 года.

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