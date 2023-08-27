Агата Муцениеце покуражилась на итальянском пляже: оголила свои прелести в лифе-бандо — без фотошопа и фильтров

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она частая гостья на красных дорожках и премия. Звезда сериала «Закрытая школа» и комедии «Честный развод» уже три года сама растит двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Ее экс-муж Павел Прилучный строит новую семью с Зепюр Брутян. А вот Агата предпочитает строить карьеру.
На этот раз Агата провела несколько летний дней в Италии. Она приехала представить фильм со своим участием в Форте-дей-Марми. Актриса успела посетить местный пляж с подругой. Она в бикини пробежалась по песку и намочила свои ножки. Муцениеце блеснула изящными бедрами и грудью в лифе-бандо. Она от счастья визжала на глазах людей.
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Актриса заявила, что счастлива. Место ей показалось райским. А вот поклонники восхитились ее природной красотой. «Ну такая классная», «Вот это фигурка», «Такие эмоции! Прям радостно за вас», «Стала просто цвести без Прилучного», «Ого, прям идеальный отпуск», «Лицо без макияжа, кадры без фотошопа! Крутая женщина», — стали писать в Сети.