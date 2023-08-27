Агата Муцениеце покуражилась на итальянском пляже: оголила свои прелести в лифе-бандо — без фотошопа и фильтров

На этот раз Агата провела несколько летний дней в Италии. Она приехала представить фильм со своим участием в Форте-дей-Марми. Актриса успела посетить местный пляж с подругой. Она в бикини пробежалась по песку и намочила свои ножки. Муцениеце блеснула изящными бедрами и грудью в лифе-бандо. Она от счастья визжала на глазах людей.

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