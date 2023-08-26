Муцениеце воссоединилась с детьми, которые гостили у Прилучного с мачехой: дочка Мия сразу разревелась

Агата Муцениеце уже давно стала популярной персоной. Она снимается в кино и играет в театре. Уже три года звезда сериала «Закрытая школа» живет в разводе с Павлом Прилучным. Она стала чаще выходить в свет, похудела и участвует в новых съемках. Когда ее экс-муж снова женился на Зепюр Брутян, он почти перестал общаться с Агатой. А вот с детьми он регулярно проводит время.
И вот в июле Павел свозил новую семью и наследников от первого брака на Мальдивы. Потом они вернулись, но сын актера Тимофей и дочка Мия продолжали гостить у папы с мачехой. Но 26 августа Муцениеце воссоединилась с детьми. Она сводила их на день рождения к подруге. Несмотря на веселую атмосферу детского праздника, Мия разрыдалась, обнимая маму.
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«Если нас долго разлучать, то потом много слезок», – призналась Агата.
Поклонники восхитились тем, как подросли дети. К концу праздника дочка актрисы все же повеселела. Она готовила, танцевала и играла с другими гостями. «Ну что за зайка», «Как она переживает за маму», «Ох, какая она нежная», «Любит так сильно», «Мачеха маму не заменит», — стали писать подписчики.