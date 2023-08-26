Муцениеце воссоединилась с детьми, которые гостили у Прилучного с мачехой: дочка Мия сразу разревелась

И вот в июле Павел свозил новую семью и наследников от первого брака на Мальдивы. Потом они вернулись, но сын актера Тимофей и дочка Мия продолжали гостить у папы с мачехой. Но 26 августа Муцениеце воссоединилась с детьми. Она сводила их на день рождения к подруге. Несмотря на веселую атмосферу детского праздника, Мия разрыдалась, обнимая маму.

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