Екатерина Стриженова снова стала бабушкой: старшая дочка телеведущей родила двойню

Екатерина Стриженова много лет работает на телевидении. Однако свободное время она любит посвящать родным. Ее старшая дочка Анастасия живет в США, но часто приезжает в Россию. Она уже подарила маме внука Петра, который часто гостит в Москве. А вот 26 августа стало известно, что телеведущая снова стала бабушкой. Ее наследница родила двойню.
В соцсети Анастасия выложила фото, на котором предстала с малышами на руках. Одного ребенка она поцеловала в макушку, а второй отвернулся от камеру. Пока многодетная мама скрывает их пол и имена. В кадре сама дочка Стриженовой была без макияжа, но счастливая.
«+2!» – написала она.
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Анастасия Стриженова с детьми. Фото: соцсети
Так как Анастасия скрывала свою вторую беременность, поклонники были приятно поражены. «Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие», — прокомментировала пост Екатерина. «Самые любимые люди», — присоединилась младшая дочка телеведущей Саша. Напомним, что свою младшую наследницу Стриженова в этом году выдала замуж.