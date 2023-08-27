Екатерина Стриженова снова стала бабушкой: старшая дочка телеведущей родила двойню

В соцсети Анастасия выложила фото, на котором предстала с малышами на руках. Одного ребенка она поцеловала в макушку, а второй отвернулся от камеру. Пока многодетная мама скрывает их пол и имена. В кадре сама дочка Стриженовой была без макияжа, но счастливая.

«+2!» – написала она.

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