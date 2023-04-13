13 апреля Стриженова поспешила поздравить старшую дочку с 35-летием. Она выложила трогательное фото, на котором Анастасия позирует с мужем и маленьким сыном Петей.

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«Как я люблю 13 апреля! В этот день у нас родилась первая дочь, которую муж назвал Настей! У нас был договор, что мальчику даю имя я, а девочке он. Мне было 20 лет, мы были студентами и молодыми родителями, и это было огромное счастье!

Настино появление придало смысл нашей жизни и в этот момент мы стали семьей! Дочь, любим тебя безмерно, гордимся успехами, благодарим за зятя и внука!» – написала телеведущая.