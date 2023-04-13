Екатерина Стриженова большую часть своей жизни работает на телевидении. Зрители ее знают по передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Также с ней часто работает вместе муж Александр. Их многие считают одной из самых крепких пар. Супруги воспитали дочек: Анастасию и Александру. Старшая наследница уже давно состоит в браке с Петром Грищенко.
13 апреля Стриженова поспешила поздравить старшую дочку с 35-летием. Она выложила трогательное фото, на котором Анастасия позирует с мужем и маленьким сыном Петей.
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«Как я люблю 13 апреля! В этот день у нас родилась первая дочь, которую муж назвал Настей! У нас был договор, что мальчику даю имя я, а девочке он. Мне было 20 лет, мы были студентами и молодыми родителями, и это было огромное счастье!
Настино появление придало смысл нашей жизни и в этот момент мы стали семьей! Дочь, любим тебя безмерно, гордимся успехами, благодарим за зятя и внука!» – написала телеведущая.
Анастасия Стриженова с мужем и сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники присоединились к поздравлениям. Даже Елена Малышева одарила комплиментами именинницу. А многие подписчики поразились тому, как внук похож на свою бабушку.