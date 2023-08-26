Агата Муцениеце разделась перед камерой: игриво блеснула своими манкими «буграми страсти» в эротичном лифчике

На этот раз Агата с самого утра начала заниматься спортом. Она решила сделать новое фото. Актриса разделась перед зеркалом. Она позировала в трениках и нюдовом эротичном лифчике из тонкой ткани. Экс-жена Прилучного блеснула свои рельефным животом и оголила упругую грудь. Муцениеце засветила интимные ореолы.

«Минутка самолюбования. И прошла качать пресс», – написала звезда.

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