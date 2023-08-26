Агата Муцениеце разделась перед камерой: игриво блеснула своими манкими «буграми страсти» в эротичном лифчике

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала известной персоной благодаря «Закрытой школе». Актриса в свои 34 года не только активно строит карьеру, но и успевает растить двоих детей. После развода с Павлом Прилучным она похудела, а потом стала играть в кабаре театре. Теперь звезда чаще носит смелые наряды.
На этот раз Агата с самого утра начала заниматься спортом. Она решила сделать новое фото. Актриса разделась перед зеркалом. Она позировала в трениках и нюдовом эротичном лифчике из тонкой ткани. Экс-жена Прилучного блеснула свои рельефным животом и оголила упругую грудь. Муцениеце засветила интимные ореолы.
«Минутка самолюбования. И прошла качать пресс», – написала звезда.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая шикарная», «Вот это формы», «Бесподобный пресс», «Ох, какая женщина», «Мотиватор для всех», «Когда развод пошел на пользу», «Прям идеальная», «Это смотрится бесподобно», — стали писать подписчики.