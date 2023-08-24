Агата Муцениеце в расстегнутой блузке на голое тело засветила округлую грудь: без лифчика восхитила поклонников

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она стала популярной актрисой после выхода сериала «Закрытая школа». Также ей доводилось вести шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным она стала еще чаще сниматься в новых проектах. В этом году артистка похудела и стала блистать в кабаре театре. Образы звезды теперь стали более смелыми.
На этот раз Агата поделилась кадрами с фотосессии. Она была облачена в белую блузку, верхние пуговицы которой были расстегнуты. Актриса была без лифчика, поэтому без стеснения засветила свою упругую грудь. Она была в игривом настроении. Муцениеце примерила несколько луков.
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«Я всегда разная, и я такая, какая есть. Мое настроение помогает отражать одежда и образы, которые я создаю», – отметила звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Ее осыпали комплиментами. «Ну как же развод влияет на состояние женщины, какая вы потрясающая», «Как же преобразилась после развода», «Агата, ты очень сильно изменилась, очень красивая! Особенная!», «Ох, какая», — прокомментировали пост подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды