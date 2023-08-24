«Ох, сама Кардашьян позавидует»: Седокова в мини-бикини сразила пляж видом своих мясистых и упругих ягодиц (горячее видео)

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она покинула группу «ВИА Гра» и стала сольной исполнительницей. Однако певица привлекает к себе внимание еще и благодаря своей внешности. Мама троих детей обладает женственными формами. Она не смогла похудеть, но регулярно занимается спортом, поэтому ее тело подтянутое.
Этим летом Анна снова отдыхает в Майами с мужем Янисом Тиммой. Она то и дело оказывается на пляже. Певица на этот раз поделилась кадрами, на которых загорала в розовом мини-бикини. Сначала она изваляла прелести в песке, а потом встала и поправила трусики. Седокова повернулась к камере, оголив свои упругие ягодицы.
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Поклонники лишились дара речи. Анна впечатлила их своей фигурой. «Вот то женщина», «Тут сама от себя кайфует», «Ох, сама Кардашьян позавидует», «А так бывает? Просто чистый соблазн», «Это лучший вид сзади», «До чего аппетитная», «Парни лишились сна», — прокомментировали кадры в Сети.