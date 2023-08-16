Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой группы «ВИА Гра». Но теперь она выпускает свои песни, армия ее поклонников только растет. Певица обладает эффектной внешностью. После рождения троих детей она встретила любовь. Артистка состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Он поддерживает супругу, которая любит подчеркивать свои формы.
На этот раз Анна прервала свои гастроли. Она решила отдохнуть на пляже. Певица предстала в леопардовом бикини. Она села на шезлонг, оголив свои пышные ягодицы. Стринги впились в ее прелести. Также она показала увесистую грудью, которая не поместились в лифчик.
«Если ты хочешь узнать, что заводит настоящую женщину.. Просто досмотри до конца», — написала артистка.
Сначала она намеревалась полить себя водой, но потом камера переключилась и Седокова просто купила себе бургеры.
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Видео оценил муж звезды. Многие поклонники были сражены фигурой многодетной мамы. Она смогла впечатлить народ своей привлекательностью. «Ох, прям наша Ким», «Аппетитная», «Ого, прям богиня», «Фигура бесподобная», «В купальнике только вы так сногсшибательно выглядите», «Это чистый соблазн», — стали писать в Сети.