На этот раз Анна прервала свои гастроли. Она решила отдохнуть на пляже. Певица предстала в леопардовом бикини. Она села на шезлонг, оголив свои пышные ягодицы. Стринги впились в ее прелести. Также она показала увесистую грудью, которая не поместились в лифчик.

«Если ты хочешь узнать, что заводит настоящую женщину.. Просто досмотри до конца», — написала артистка.

Сначала она намеревалась полить себя водой, но потом камера переключилась и Седокова просто купила себе бургеры.

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