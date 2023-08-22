На этот раз Собчак посетила премьеру фильма «Жизнь по вызову. Док», где собрались многие медийные персоны. Она предстала на сцене в белоснежном жакете и брюках прямого кроя в серебритом цвете. Лук дополняли босоножки в тон и водолазка, сливающаяся с жакетом. Так как телеведущую то и дело подозревают в беременности, она носит многослойные образы, интригуя фанатов.

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