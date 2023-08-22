По совету Рогова: Собчак щегольнула на публике в остромодных брюках и белоснежном жакете — тренд сезона

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Телеведущая впервые после отпуска появилась на публике. Ее аутфит привлек внимание.

Ксения Собчак уже давно стала известной журналисткой. Она не пропускает громких мероприятий. Однако этим летом блондинка устроила себе отпуск. В Августе она отдохнула с Константином Богомоловым, сыном Платоном и падчерицей Анной в Европе. Лишь на днях телеведущая отметилась во Флоренции. А вот 22 августа она уже вышла в свет в Москве. 

На этот раз Собчак посетила премьеру фильма «Жизнь по вызову. Док», где собрались многие медийные персоны. Она предстала на сцене в белоснежном жакете и брюках прямого кроя в серебритом цвете. Лук дополняли босоножки в тон и водолазка, сливающаяся с жакетом. Так как телеведущую то и дело подозревают в беременности, она носит многослойные образы, интригуя фанатов. 

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Ксения Собчак. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Многие стали обсуждать ее лук. Однако Ксения следит за модой и поддержала тренд, о котором ранее говорил Александр Рогов. Он рассказывал, что в тренде сезона весна-лето в этом году будет серебристый пиджак с черным аутфитом и серебристые брюки с майкой-алкоголичкой.  

В этот вечер Собчак представила тех, кто снялся в фильме. Среди гостей была Наталья Рудова, которая щегольнула в черном костюме. Телеведущая раскрыла некоторые нюансы съемок этой картины. 

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