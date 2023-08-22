Ксения Собчак уже давно стала известной журналисткой. Она не пропускает громких мероприятий. Однако этим летом блондинка устроила себе отпуск. В Августе она отдохнула с Константином Богомоловым, сыном Платоном и падчерицей Анной в Европе. Лишь на днях телеведущая отметилась во Флоренции. А вот 22 августа она уже вышла в свет в Москве.
На этот раз Собчак посетила премьеру фильма «Жизнь по вызову. Док», где собрались многие медийные персоны. Она предстала на сцене в белоснежном жакете и брюках прямого кроя в серебритом цвете. Лук дополняли босоножки в тон и водолазка, сливающаяся с жакетом. Так как телеведущую то и дело подозревают в беременности, она носит многослойные образы, интригуя фанатов.
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Ксения Собчак. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие стали обсуждать ее лук. Однако Ксения следит за модой и поддержала тренд, о котором ранее говорил Александр Рогов. Он рассказывал, что в тренде сезона весна-лето в этом году будет серебристый пиджак с черным аутфитом и серебристые брюки с майкой-алкоголичкой.
В этот вечер Собчак представила тех, кто снялся в фильме. Среди гостей была Наталья Рудова, которая щегольнула в черном костюме. Телеведущая раскрыла некоторые нюансы съемок этой картины.