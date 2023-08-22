Ксения Собчак запечатлела своего сына и Константина Богомолова с дочкой во Флоренции: настоящая идиллия

На этот раз Богомолов наслаждается прогулкой по Флоренции. Он был со своей дочкой Анной, рожденной от Дарьи Мороз. Скоро девочке исполнится 13 лет. Она стала еще выше. Примечательно, что Анна оделась в одном стиле с сыном Собчак Платоном. Он тоже любовался видами с высоты старинной крепости.

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