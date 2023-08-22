Ксения Собчак запечатлела своего сына и Константина Богомолова с дочкой во Флоренции: настоящая идиллия

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она порой появляется на светских раутах. В последние годы блондинка регулярно ездит в командировки и берет интервью у именитых персон. Но этим летом она устроила семейный отпуск. Телеведущая побывала во Франции. А теперь она прилетела в Италию. Звезда засняла мужа Константина Богомолова на прогулке.
На этот раз Богомолов наслаждается прогулкой по Флоренции. Он был со своей дочкой Анной, рожденной от Дарьи Мороз. Скоро девочке исполнится 13 лет. Она стала еще выше. Примечательно, что Анна оделась в одном стиле с сыном Собчак Платоном. Он тоже любовался видами с высоты старинной крепости.
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Константин Богомолов с дочкой и пасынком. Фото: соцсети звезды
«Мой личный топ-3 любимых городов после Москвы: Париж – Флоренция – Лондон. Не знаю, как сюда затесалась маленькая, уютная Флоренция, но очень люблю здесь все. А главное, есть какое-то особое ощущение Питера тут», – написала Ксения.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дети быстро растут. Другие поразились, что дочка Богомолова уже такая высокая.
Платон Виторган. Фото: соцсети звезды