Седокова в пудровом бикини блеснула своими округлыми «гром-бедрами»: игриво задрала ножку на пляже

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей. Бывшая участница «ВИА Гры» давно выступает со своими песнями. Также она оказывается в центре внимания из-за своей фигуры. После третьих родов артистка не смогла похудеть. Ее формы стали более объемными, а благодаря спорту звезда выглядит подтянуто.
На этот раз Анна проводит время с мужем Янисом Тиммой в Майами. Она запечатлелась на пляже, куда пришла загорать. На фото певица предстала в пудровом бикини. Она сидела на полотенце, задрав ножку. Артистка оголила свои упругие бедра. Седокова продемонстрировала округлости фигуры.
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Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за горячая женщина», «Такая фигура не хуже, чем у Ким», «Наша шикарная леди», «Вот это красотка», «Формы просто восхищают», — стали писать в Сети.