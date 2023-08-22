Седокова в пудровом бикини блеснула своими округлыми «гром-бедрами»: игриво задрала ножку на пляже

Анна Седокова. Фото: соцсети звезды

Певица не постеснялась оголить свои аппетитные формы.

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей. Бывшая участница «ВИА Гры» давно выступает со своими песнями. Также она оказывается в центре внимания из-за своей фигуры. После третьих родов артистка не смогла похудеть. Ее формы стали более объемными, а благодаря спорту звезда выглядит подтянуто. 

На этот раз Анна проводит время с мужем Янисом Тиммой в Майами. Она запечатлелась на пляже, куда пришла загорать. На фото певица предстала в пудровом бикини. Она сидела на полотенце, задрав ножку. Артистка оголила свои упругие бедра. Седокова продемонстрировала округлости фигуры. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Анна Седокова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за горячая женщина», «Такая фигура не хуже, чем у Ким», «Наша шикарная леди», «Вот это красотка», «Формы просто восхищают», — стали писать в Сети.

Читайте также