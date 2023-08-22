Седокова в пудровом бикини блеснула своими округлыми «гром-бедрами»: игриво задрала ножку на пляже

На этот раз Анна проводит время с мужем Янисом Тиммой в Майами. Она запечатлелась на пляже, куда пришла загорать. На фото певица предстала в пудровом бикини. Она сидела на полотенце, задрав ножку. Артистка оголила свои упругие бедра. Седокова продемонстрировала округлости фигуры.

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